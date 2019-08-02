Польша отменила налоги для молодежи, чтобы снизить отток рабочей силы

Для поляков в возрасте до 26 налог на доходы снижен с 18% до 0%

С 1 августа в Польше введена нулевая ставка на налог на доходы физических лиц. Это норма распространяется на молодых людей в возрасте до 26 лет. Об этом сообщило Польское радио.

Снижение налог коснется не менее 2 млн граждан. Право не платить налоги получают молодые поляки, чей доход не превышает 20 000 евро в год.

Снижение налогов было вызвано необходимость остановить отток людей трудоспособного возраста за рубеж. После вступления Польши в ЕС, страну покинуло около 2 млн. людей.

Отсутствует подоходных налог для молодежи и в некоторых других странах ЕС. В их числе - Франция, Бельгия и Чехия.

В Украине подоходный налог составляет 18%. Также работодатель платить единый социальный взнос в размере 22% и военный сбор 1,5%. Высокий уровень налогообложения заставляет работодателей выплачивать зарплату в конвертах. По материалам "Личный счет".