Помпео оценил усилия Зеленского по борьбе с коррупцией

Госсекретарь США Майкл Помпео положительно оценил усилия президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией.

В интервью телеканалу Fox News на вопрос, действительно ли Зеленский является реформатором, которого стоит поддерживать, Помпео ответил: "Это шаг вперед. В этом нет никаких сомнений. Он усердно работает".

"Нужно очень много сделать. Никто не пытается и, думаю, так сказал бы и президент Зеленский - заявить о победе над коррупционными рисками, однако, мы достигли улучшения, делаем шаги в верном направлении. Мы это оцениваем положительно и собираемся продолжать его усилия в этом направлении", - заявил госсекретарь США.

Ранее Помпео похвалил работу Йованович и Тейлора в Украине, а также заявил, что гордится тем, что сделала администрация Трампа для Украины. По его словам, предыдущая администрация США "предпочла предоставить одеяла". По материалам LB.ua