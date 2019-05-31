Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против России в деле о крушении MH17

Махатрхир Мохамад высказал версию, что ракету могли запустить боевики "ДНР" или даже "украинское правительство".

Правительство Малайзии требует убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, который был сбит над Донбасом. Заявление премьер-министра страны Махатхира Мохамада опубликовала местная газета Malay Mail.

Премьер заявил, что Малайзия согласна с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, изготовленной в России, но "это не значит, что ракета была запущена Россией".

"Вам нужны сильные доказательства того, что ракету запустили русские, это могли быть украинские повстанцы, это могло быть правительство Украины, так как у них были такие же ракеты", - сказал Мохамад. Он добавил, что сомневается в том, что "такая организованная часть могла допустить запуск ракеты", так как "российские военные должны были знать, что это пассажирский самолет".

Премьер-министр добавил, что Малайзия также должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, и там были пассажиры этой страны.

"Мы не знаем, почему мы исключены из исследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики", - отметил Махатхир Мохамад.

Напомним, Нидерланды подали иск против РФ в международный суд после того, как Москва отказалась вести переговоры относительно компенсации родственникам жертв.

Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена из подконтрольной боевикам территории, а установка "БУК", из которой стреляли - ввезена из России. По материалам LB.ua