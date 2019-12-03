Президент Еврокомиссии выступает за продление экономических санкций против России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за продление экономических санкций против России, действие которых истекает 31 января 2020 года.

Об этом она сказала во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский поздравил руководительницу Еврокомиссии с началом работы нового состава Еврокомиссии и пожелал успехов в реализации определенных приоритетов.

"Надеюсь, что при вашем лидерстве ведущая роль Европейского Союза в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться", - заявил Зеленский.

Он заверил президента Еврокомиссии в неизменности евроинтеграционного курса государства и проинформировал о результатах активизации реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Стороны согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина - ЕС. Речь шла, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом о так называемом промышленном безвизе и визита соответствующей оценочной миссии в Украину в начале следующего года.

Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Зеленский сообщил руководительницу ЕК о ходе подготовки к встрече лидеров в нормандском формате.

В свою очередь, фон дер Ляйен заверила, что ЕС будет продолжать безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продлены во время следующего заседания Европейского совета", - отметила она.

Также стороны согласовали график политического диалога и приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшие месяцы. Зеленский пригласил собеседницу посетить Украину в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Совет ЕС до 31 января 2020 года продлил силу экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.