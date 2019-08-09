Прорабатывается возможность встречи Трампа и Зеленского в Варшаве и Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в сентябре в Польше или же во время Генеральной ассамблеи ООН

Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает "ДС" со ссылкой на "Українськi Новини".

"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах - в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что сейчас идет подготовка к официальному визиту Зеленского в США, однако конкретных дат пока нет.

"План есть, но в повестку дня (визит) пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график (...) Это произойдет, но пока до конца не понятно - когда", - добавил он.