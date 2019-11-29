Псевдопарламент так называемой "ДНР" принял "закон о госгранице: "граница ДНР" по всей Донецкой области Украины

Псевдопарламент так называемой "ДНР" принял "закон о государственной границе "ДНР". Согласно ему, "граница ДНР" соответствует территории всей Донецкой области Украины.

Об этом сообщают донецкие СМИ.

Так, Владимир Бидевка, который является "председателем донецкого парламента" заявил, что пока территориальный спор между Донецком и Киевом не будет урегулирован, граница будет проходить по линии соприкосновениям. Сам же "документ" он называет таким, который не противоречии минским договоренностям.

"В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года", - рассказал он.

Напомним, Кремль настаивает на прямые переговоры Киева с террористами.