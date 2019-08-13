Путин и Макрон обсудят нормандский формат

Президент России Владимир Путин и Эммануэль Макрон, президент Франции, обсудят нормандский формат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Как отмечается, Путин в ходе своего визита во Францию обсудит с Макроном двустороннее сотрудничество и Украину, включая продолжение работы в нормандском формате. Встреча состоится 19 августа.

"Это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы. Традиционно Путин и Макрон используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов, как это принято говорить, по международным делам, это, конечно же, Украина, и обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате", - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе разговора они согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Тогда президент Франции заявил, что согласует нормандскую встречу с Путиным и Меркель

Отметим, Зеленский анонсировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский подчеркивал, что хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

Кроме этого, спецпредставитель США на переговорах Курт Волкер заявлял, что представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по нормандскому формату.