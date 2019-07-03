Путин приостановил ракетный договор

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор об РСМД был заключен между СССР и США в 1987 году. Соглашение предполагает отказ сторон от разработки и развертывания баллистических и крылатых ракет средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

Ранее законопроект одобрила Госдума. Указ о приостановлении выполнения Россией договора с США о ликвидации ракет Путин подписал в начале марта.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп назвал ДРСМД невыгодным для американской стороны. Кроме того, американские военные и НАТО обвинили Россию в нарушении условий договора. 1 февраля Трамп объявил о том, что США приостанавливают свою участие в ДРСМД. По материалам УНИАН.