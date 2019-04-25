Путин впервые высказался о выборах в Украине

Результаты выборов в Украине свидетельствуют о "полном провале политики" действующего Президента Петра Порошенко. Такое заявление сделал Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Владивостоке, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что здесь оценивать? Это полный провал политики Порошенко. Я уверен, что новая власть не может этого не понимать", - заявил он.

Кроме этого, Путин подчеркнул, что Россия якобы готова к восстановлению отношений с Украиной, однако "не может это делать в одностороннем порядке".

При этом Путин заявил, что новая власть должна выполнять Минские соглашения.

"Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем делать все, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", - сказал президент РФ.

Напомним, Владимир Зеленский, который победил на президентских выборах, рассказал о том, как будет оканчивать войну на Донбассе и будет ли сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.

Действующий Президент Украины Петр Порошенко после оглашения результатов Национального экзит-пола в воскресенье, 21 апреля, признал свое поражение, заявив при этом, что не собирается уходить из политики. по материалам: Интерфакс-Украина, Дело.ua