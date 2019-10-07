Россия не будет давать гарантии отвода сил на Донбассе - Песков

В России отказались предоставлять гарантии касательно отвода сил в Петровском и Золотом, и объяснили это тем, что РФ якобы не является стороной конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет давать гарантии отвода сил на Донбассе, поскольку якобы может только влиять на боевиков.

- Вы знаете, что Москва рядом с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий и, как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время и положены на бумагу, выполнялись, - сказал Песков.

Он также добавил, что Россия якобы не является стороной конфликта на Донбассе.

Напомним, глава МИД Вадим Пристайко заявил, что отвод войск на Донбассе, который был запланирован на 7 октября, откладывается. По материалам ICTV Факти