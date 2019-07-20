Саудівська Аравія погодилася розмістити американські війська

Король Саудівської Аравії Салман дав згоду на розміщення американських військ на території королівства.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Відзначається, що війська США отримали право перебувати в Саудівській Аравії "для активізації співпраці в інтересах регіональної безпеки і стабільності, і підтримання миру". Це рішення прийнято на тлі загострення кризи в стосунках США і Ірану.

Видання пише, що президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що вважає Саудівську Аравію важливим партнером США на Близькому Сході і союзником у протистоянні Ірану.