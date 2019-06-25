Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

Замглавы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом на пост заместителя председателя ПАСЕ.

Голосование пройдет во второй половине дня методом тайного голосования, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

"Если он будет поддержан большинством голосов, он будет избран вице- председателем ассамблеи, а российской делегации придется выбрать другого заместителя главы российской делегации", - сказала Мори Паскье.

Выдвижение было оспорено украинской делегацией. По материалам Интерфакс-Україна.