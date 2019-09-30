Штаб Байдена призвал телеканалы не приглашать Джулиани на эфиры

Соратники бывшего вице-президента США считают, что Джулиани не может высказываться на всю страну, так как не является должностным лицом

Представители избирательного штаба Джо Байдена разослали руководителям некоторых американских телеканалов письмо с просьбой не приглашать на эфиры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом сообщает The Hill.

"Сторонники бывшего вице-президента Джо Байдена призвали руководителей телевизионных медиа прекратить приглашать личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в качестве гостя для своих эфиров", - говорится в сообщении. Читайте также:Миссия Джулиани. Как адвокат Трампа врагов США в Украине искал и что теперь делать Зеленскому

В частности, письмо, текст которого опубликован в Twitter, было направлено на телеканалы NBC, CBS News, CNN, Fox News.

"Предоставляя слово Джулиани, вы позволяете ему говорить откровенную ложь при обсуждении вопросов национальной важности", - говорится в письме.

Советники Байдена, Анита Данн и Кейт Бедингфилд, утверждают, что "Джулиани не является должностным лицом и не занимает никакой государственной должности, которая давала бы ему право открыто высказываться в эфире национальных каналов".

Джулиани, в свою очередь, прокомментировал данную ситуацию как "обычное проявление цензуры политиков левого крыла". По материалам "Фокус".