Швеция присоединилась к демаршу 7 стран из-за возвращения РФ в ПАСЕ - Арьев

Представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире Радио НВ заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег... К финальному заявлению, которое было от семи стран, относительно возвращения России присоединились депутаты от Швеции", - отметил Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.

Напомним, на прошлой неделе ПАСЕ подтвердила в полном объеме, без каких- либо ограничений, полномочия делегации РФ.

7 стран-членов СЕ, среди которых Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России. По материалам УП Європейська правда.