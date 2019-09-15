Сноуден хоче отримати притулок у Франції

Ексспівробітник Агентства національної безпеки США розраховує, що Франція надасть йому притулок.

Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден заявив, що хоче отримати притулок у Франції, повідомляє РІА Новости.

За його словами, він просив притулок у Франції ще у 2013 році і хотів би, що глава Франції Емманюель Макрон його надав.

"Звісно, я дуже б хотів, щоб мосьє Макрон надав мені право на притулок", - сказав Сноуден.

При цьому він зазначив, що, на жаль, лише в Росії він має право говорити, а не в Європі.

Як відомо, у 2013 році Сноуден розголосив інформацію про методи стеження американських спецслужб за громадянами, а також повідомив про прослуховування телефонів світових лідерів. Опісля він вилетів у Гонконг, а звідти - у Москву, де отримав притулок. У січні 2017 року Сноудену продовжили на три роки термін дозволу на проживання в Росії.