Сотрудница Белого дома дала показания в Конгрессе США по Украине: главные тезисы

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон был крайне обеспокоен деятельностью адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани на Украине и не желал принимать в ней участие.

Об этом сообщила Спецкомитету по разведке Палаты представителей Конгресса США Фиона Хилл, которая ранее была старшим директором по России Совета национальной безопасности Белого дома, передает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Болтон сравнивал деятельность Джулиани в Украине с подготовкой сделки по продаже наркотиков, поэтому он дал указание Хилл проинформировать о том, что происходит у юрисконсультов в СНБ. Сам он настаивал на том, что никакого отношения к этому не имеет.

По словам источников, Хилл рассказала, что Болтон называл Джулиани гранатой, которая рано или поздно взорвется и нанесет вред окружающим. Болтон также якобы в июле спорил о Джулиани с американским постоянным представителем при ЕС Гордоном Сондландом.

Отметим, Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждения о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего американского вице- президента Джозефа Байдена в обмен на предоставление Киеву финансовой и военной помощи.

Напомним, ранее бывший посол США в Украине Мари Йованович во время слушания в Конгрессе назвала причиной своего увольнения отказ собирать "компромат" на Джозефа Байдена.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет сотрудничать со следствием по импичменту только в случае, если демократы изменят свое поведение и дадут права его представителям.

Напомним, Белый дом опубликовал полный текст телефонного разговора между президентами США и Украины Днальдом Трампом и Владимиром Зеленским, который стал поводом для начала импичмента американского лидера.

24 сентября, Палата представителей США объявила о начале импичмента президенту США Дональду Трампу. По материалам "Прямий канал".