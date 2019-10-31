Сотрудница Госдепа раскрыла детали увольнения посла США в Украине Йованович

Сторонник президента США Дональда Трампа настаивал на освобождении Мари Йованович с должности посла США в Украине

Кэтрин Крофт, работающая по украинскому направлению в Белом доме и Госдепартаменте США, даст показания по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Hill.

Демократы, проводящие расследование против Трампа, ожидают, что сотрудница Госдепа США Крофт поведает следствию подробности увольнения с должности Мэри Йовановича, американского посла в Украине.

Уточняется, что освобождение Йованович с занимаемого поста лоббировал экс- конгрессмен от Республиканской партии Роберт Ливингстон.

"Во время моего пребывания в Совете национальной безопасности (СНБ) я получила несколько звонков от лоббиста Роберта Ливингстона, который сказал мне, что посла Йовановича следует уволить", - говорит Крофт.

Главная зацепка в заявлениях Крофт - это то, что республиканец Ливингстон звонил ей по поводу увольнения с должности поста США в Украине в лице Йованович. Причем в разговоре уточнялось, что это должно произойти как можно скорее. Крофт тогда работала в Совете национальной безопасности США.

Сотрудница Госдепартамента США утверждает, что все компрометирующие звонки Ливингстона у нее задокументированы. Включая звонки дипломату, работающему с Белым домом.

Крофт сообщила об этом двум госслужащим из Совета национальной безопасности и Госдепа США.

Ранее сообщалось, что Крофт является свидетелем разговора Дональда Трампа, в котором он назвал Украину коррумпированным государством.

Напоминаем, что сотрудник Госдепа, работавший с Украиной, Филипп Рикер дал показания против Трампа.

Рикер дал комментарий по поводу "заморозки" предоставления военной помощи украинской стороне. Чиновник заявил об этом в рамках слушания демократов в рамках дела об импичменте американского президента Дональда Трампа. По материалам "Хвилі".