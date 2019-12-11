Совет ЕС счел Боснию и Герцоговину не готовой к членству в ЕС

Совет Европейского союза во вторник, 10 декабря, принял выводы касательно заявки Боснии и Герцеговины на членство в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, размещенный на сайте Совета ЕС.

В нем сообщается, что Совет приветствует заключение Комиссии по заявке Боснии и Герцеговины на членство в Европейском Союзе, которая 29 мая предоставила общую программу реформ на пути к интеграции в ЕС.

"Совет признает, что Босния и Герцеговина в настоящее время не в полной мере соответствует копенгагенским политическим критериям и нуждается в значительных усилиях по укреплению своих институтов, чтобы гарантировать демократию, верховенство права, прав человека и уважения и защиты меньшинств", - говорится в сообщении.

Также в Совете оценили экономическую составляющую в стране.

"Босния и Герцеговина достигла определенной степени макроэкономической стабильности, в то время как это все еще находится на ранней стадии создания функционирующей рыночной экономики, чтобы стать конкурентоспособным на общем рынке... Босния и Герцеговина в целом находится на ранней стадии в отношении ее уровня готовность взять на себя обязательства членства в ЕС и должна значительно активизироваться", - говорится в сообщении.

Напомним, летом должны были состояться переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, но в июне Совет Европы отложил их. По материалам LB.ua