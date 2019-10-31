Советник Трампа по России Моррисон покидает свой пост

Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени покинет свой пост, сообщает National Public Radio со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

Предполагается, что его заменит Эндрю Пик, занимающий должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам.

Моррисон должен дать показания комитетам Палаты представителей в четверг утром в рамках продолжающегося расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее посол США в Украине Уильям Тейлор дал показания, согласно которым Моррисон является одним из тех людей, которые сообщили юристам совета нацбезопасности о своих опасениях после звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. По материалам Интерфакс-Україна.