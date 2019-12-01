Спикер Госдумы РФ пригрозил Украине потерей нескольких областей
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин пригрозил Украине "отделением нескольких областей".
Соответствующее заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы РФ.
"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - говорится в нем.
Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.
Володин отметил, что в Украине "постоянно нарушаются права нацменьшинств" ( к которым он отнес россиян, венгров и поляков, - ред.), "в то время как Киев вводит украинский язык как единственный государственный".
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба с юмором отреагировал на заявление Володина.
"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал вице-премьер в твиттере.
Глава МВД Украины Арсен Аваков отреагировал на это заявление Володина. В своем фейсбуке Авакв написал, что "очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией".
Аваков призвал Володина "говорить чаще", так как, по мнению главы МВД, "это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира"".
Напомним, в марте 2019 Володин предложил выставить Украине счет за Крым. По мнению спикера Госдумы, полуостров аннексировала не Россия, а Украина. По материалам LB.ua