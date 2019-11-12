США дали Украине оружие, чтоб она могла "сражаться против россиян" - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что администрация президента Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы "сражаться против россиян". Об этом он сказал в интервью телеканалу WCSC-TV, передаёт УНН.

"Я был частью американской политики в отношении Украины, мы были очень чёткими. Мы хотели убедиться, что коррупция, существовавшая в Украине в течение очень долгого времени, уменьшилась, что (Президент Украины Владимир Зеленский - ред.) имел возможность сделать это, и потом этот президент хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить вред народу Украины. Поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины", - сказал Помпео.

По его словам, предыдущая администрация решила этого не делать, вместо этого решив "предоставить одеяла".

"Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться против россиян. Я горжусь тем, что администрация с нами сделала в отношении политики в Украине", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее Помпео напомнил Германии, что США выступает против строительства газопровода "Северный поток-2" и зависимости ФРГ от российских энергоносителей.