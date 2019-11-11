США не могут постоянно поддерживать Украину - советник Трампа
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Штаты не могут обещать вечную военную помощь Украине.
"Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно", - сказал советник Трампа в эфире телеканала CBS.
Он добавил, что в настоящее время администрация Трампа готова предоставить помощь Украине. Однако в дальнейшем США надеются на договоренности между Украиной и Россией.
Напомним, президент США Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине на время проверки использования средств в рамках программы поддержки Украины. Официально - чтобы убедиться, что средства используются из лучших соображений для интересов США, неофициально - из-за продажи завода "Мотор Сич" китайцам. Вскоре Пентагон завершил анализ программы военной помощи Украине и заявил, что поддерживает в рамках программы предоставление стране $250 миллионов.
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассчитывает, что выделение порядка 30 млн долларов из 250 миллионов военной помощи Украине в нынешнем финансовом году, который завершается на следующей неделе, будет задержано. По материалам UA.news