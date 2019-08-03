США обмежують доступ Росії до коштів міжнародних організацій

Сполучені Штати Америки запроваджують другий пакет санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням у Великій Британії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля речовиною "Новачок". Як повідомили у Держдепартаменті США, санкції діятимуть мінімум 12 місяців.

Другий пакет санкцій передбачає обмеження РФ у доступі до коштів міжнародних організацій, включаючи Міжнародний валютний фонд (МВФ), а також передбачає посилення ліцензування при продажу Росії низки товарів і технологій.

Вказується, що Штати виступатимуть проти видачі всіх кредитів та іншої допомоги Росії з боку міжнародних фінансових організацій (таких як Світовий банк і МВФ). Банкам США забороняється брати участь у первинному продажу суверенного боргу не в рублях та видавати нерублеві позики владі РФ.

Нові санкції наберуть чинності протягом 15 днів після повідомлення Конгресу США.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про введення другого пакету санкцій проти РФ через отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Минулого року адміністрація президента США запровадила перший пакет санкцій у цій справі.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року Скрипаля і його дочку Юлію шпиталізували у Солсбері із сильним отруєнням. За даними слідства, Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок" російського виробництва.

У вересні 2018 року британські правоохоронці оприлюднили дані щодо двох підозрюваних в отруєнні - Руслана Боширова й Олександра Петрова. Незабаром група Bellingcat встановила реальні особи отруйників: полковника ГРУ Генерального штабу ЗС РФ Анатолія Чепіги ("Боширов") і військового медика ГРУ Олександра Мішкіна ("Петров"). Майже через рік після отруєння Bellingcat повідомила справжнє ім'я і походження співробітника ГРУ, який працював на міжнародному рівні під прикриттям під псевдонімом "Федотов Сергій В'ячеславович". Справжнє ім'я - Денис В'ячеславович Сергєєв.

Отруєння Скрипалів стало причиною дипломатичного скандалу із висилкою з багатьох країн світу російських шпигунів під дипприкриттям. Докладніше читайте у матеріалах Олександра Хари "Токсична Росія" і "Дипломатичний екзорцизм" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс- Україна та "Дзеркало тижня".