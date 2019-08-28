США працюватимуть над поверненням Росії в G-7

Адміністрація США буде працювати над тим, щоб повернути Росію в G-7, заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю FOX59 WXIN and CBS4 WTTV.

"Президент так думає", - відповів Помпео на питання журналіста, чи варто запрошувати Росію назад для участі в G-7.

"Президент вважає, що ми повинні це зробити. Я працюю на президента. Звичайно, ми будемо працювати в цьому напрямку", - заявив держсекретар США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що міг би запросити РФ як гостя на наступний саміт G7, який пройде якраз на американській території. При цьому Трамп припустив, що президент РФ Володимир Путін, можливо, не захоче приймати таке запрошення.

Крім того, Трамп зазначив, що включення Росії в G8 повноправним членом було б корисним, як для цієї країни, так і для всього світу.

На такі заяви американського лідера відреагували інші учасники "сімки". Так, наприклад, президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що Росії потрібно буде дати можливість повернутися тільки після вирішення української кризи. При цьому Макрон підкреслив, що країна-організатор саміту має право запрошувати на нього гостей, зокрема - лідерів країн, які не входять до G7.

Канцлер ФРН Ангела Меркель зі свого боку вказала на необхідність успіхів у реалізації "мінських домовленостей", а британський прем'єр Борис Джонсон також висловив думку, що умови для повернення Росії в G8 все ще не можуть вважатися виконаними. За матеріаламт Интерфакс-Україна