США продолжают мощно поддерживать Украину - Тейлор

В США продолжают мощно поддерживать Украину, в том числе в контексте противостояния России. Все высказывания американского правительства в результате консолидируются в довольно последовательную картину поддержки, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью главному редактору "Зеркала недели. Украина" Юлии Мостовой.

"Полагаю, вы согласитесь, что и в Конгрессе, и в Администрации продолжается то, что сложилось на протяжении последних двух десятилетий, - мощная двухпартийная поддержка Украины. Эта политика была весьма последовательной и стабильной у целого ряда администраций. В том числе тех, в которых служил я, которые наблюдали вы. Я не думаю, что следует отдельно говорить о deep state. Просто есть совокупность американских государственных министерств, агентств, организаций, департаментов, сформулировавших украинскую линию США, политику, которая остается весьма стабильной. Думаю, это было хорошо видно из свидетельств в Конгрессе, которые давали на протяжении двух месяцев довольно много людей", - сказал Тейлор в ответ на вопрос, как Украине понимать, от кого и чего ждать, когда политическая Америка рассыпалась на президента, Конгресс и deep state.

По его словам, поддержка Украины видна по действиям Госдепартамента, минобороны, также по Офису менеджмента и бюджета, Совету национальной безопасности, отражена и в документах.

"... есть Cтратегия национальной безопасности США, в которой довольно четко прописано, что на сегодня у США есть два основных противника: Россия и Китай. Эти подходы также подтверждаются теми бюджетами, которые утверждаются Конгрессом и подписываются президентом. Президент уже подписал акт по национальной обороне, который увеличивает помощь украинской безопасности до 300 миллионов в 2020 году. В этот же закон вписаны санкции против "Северного потока-2"... Все это значит, что Украину все еще мощно продолжают поддерживать. В том числе в контексте противостояния России. Когда мы говорим "правительство США", пусть оно выступает во многих ипостасях, но в результате все высказывания консолидируются в довольно последовательную картину. Не позволяйте другим голосам сбить это восприятие", - отметил дипломат.

Тейлор также отметил, что новый украинский посол в США Владимир Ельченко является высокопрофессиональным человеком и был действительно хорошо принят Вашингтоном.

"Это, по-моему, вполне совпадает с тем, что я сказал ранее, - поддержкой правительством США Украины. Я могу сказать, что госсекретарь [Майк] Помпео реально хочет приехать в Украину. Приехать именно в официальной роли, как символ действующей политики США в отношении Украины, а именно всесторонней ее поддержки... Решение посетить Киев было бы очень важным и мощным сигналом официальной, объединенной, двухпартийной, последовательной поддержки Вашингтоном Украины", - добавил дипломат.

Отметим, что Уильям Тейлор покидает свой пост в связи с истечением срока его назначения временным руководителем дипмиссии США в Киеве.

По материалам: ZN.UA