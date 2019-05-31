США вводят пошлины на все товары из Мексики

США с 10 июня вводят пошлины в размере 5% на все товары из Мексики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Трамп подчеркнул, что пошлины будут расти на 5% каждый месяц до 1 октября, если проблема нелегальной миграции сохранится. По его словам, детали Белый дом предоставит в ближайшее время.

В заявлении Белого дома отмечается, что США будут удерживать пошлины, пока "Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории".

Напомним, Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы направить около $6,4 млрд из бюджета страны на строительство стены на границе с этой страной. Этот шаг Трампа уже оспорен в судах. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.