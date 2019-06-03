Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения РФ по иску Украины - Зеркаль

Международный суд ООН в Гааге в ближайший понедельник приступит к рассмотрению возражений России относительно юрисдикции Суда в деле "Украина против России", сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"В 10:00 утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у Суда юрисдикции по нашему большому иску. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу", - написала дипломат на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 2 июня.

Замминистра подчеркнула, что украинская делегация готова профессионально представить юридическую позицию и сделать все для убеждения Суда в своей правоте и необходимости продолжить рассмотрение дела по существу. Материалы исследований украинской делегации будут обнародованы на сайте Суда уже 3 июня.

"Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристике", - отметила Зеркаль.

"Мы осознаем, что завтра во время выступления России мир в очередной раз услышит о "мятеже", "гражданской войне", "спасении русскоязычного населения", "возвращении Крыма", и снова расскажет сказку об "оружии в шахтах", - спрогнозировала дипломат, заверив, что украинская делегация "морально готова к очередной порции российской пропаганды".

Замглавы МИД сообщила, что во вторник вместе с ней в Суде будут выступать другие члены юридической команды Украины: профессора Харольд Коу и Жан-Марк Тувенин, юристы Марне Чик, Джонатан Гимблетт и Дэвид Зайонтс.

Напомним, 6 марта 2017 года Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины относительно финансирования терроризма Донбассе и нарушения прав человека в аннексированном Крыму. В частности, суд решил, что согласно Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, оснований для этого нет.

В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму.

По материалам "Зеркало недели. Украина".