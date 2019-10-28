Террористы "ИГ" назначили нового главаря после убийства аль-Багдади, - СМИ

После убийства главы террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади и представителя экстремистов Абу аль-Хасана аль- Мухаджира террористы уже назначили нового лидера

По данным издания, новым лидером террористов "ИГ" стал Абдулла Кардаш (также произносится как Карши), известный как Хаджи Абдулла аль-Афаре.

Близкое к исламистов агентство Amaq сообщало, что аль-Багдади еще в августе назначил Кардаша - экс-офицера иракской армии времен Саддама Хуссейна - своим преемником.

По данным источника, на момент ликвидации аль-Багдади уже не играл ключевой роли в организации. По материалам NewsMir.info