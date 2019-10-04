Трамп говорил о Байдене с Си Цзиньпином 18 июня - CNN

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином 18 июня упоминал своего вероятного соперника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщили источники CNN.

Также глава Белого дома говорил о другом политике-демократе, Элизабет Уоррен, которая объявила о желании баллотироваться в президенты.

Как утверждают собеседники телеканала, еще одной темой беседы стали протесты в Гонконге. Трамп якобы пообещал Си Цзиньпину, что будет молчать об этом, пока есть прогресс в переговорах о заключении большого торгового соглашения между Штатами и Китаем.

По данным CNN, запись разговора поместили на защищенный секретный сервер, который использовался и для хранения телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

3 октября Трамп отрицал, что просил Си Цзиньпина начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. При этом он добавил, что если бы в Китае и в Украине "были честны в этом вопросе, они бы начали серьезное расследование".

27 сентября Трамп также заявлял, что Байден-младший "украл миллионы в Китае".

Как пишет "Радио Свобода", речь идет об официальном визите вице-президента Байдена в Китай в 2013 году, во время которого его сопровождал сын. Как выяснилось позже, в то время Хантер Байден создавал китайский инвестиционный фонд с участием местных инвесторов. Через 10 дней после этой поездки власти Шанхая выдали лицензию на открытие фонда. Трамп утверждает, что в результате Байдену-младшему удалось получить $1,5 млрд инвестиций из Китая для своего фонда.

Представитель Хантера Байдена заявил, что тот не был владельцем компании в момент поездки, а стал ее совладельцем после ухода отца с поста вице- президента; кроме того, его активы в этом фонде составляют лишь несколько сотен тысяч долларов. По материалам "Гордон".