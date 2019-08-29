Трамп хочет удостовериться, что эти деньги на военную помощь Украине используются в интересах США
Администрация президента США Дональда Трампа затягивает выделение 250 млн долларов военной помощи Украине.
Глава Белого дома попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как Инициатива содействия безопасности в Украине, чтобы удостовериться, что эти деньги используются в интересах Соединенных Штатов, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Трампа.
Задержки с выделением помощи возникли после выходных, когда Трамп "неоднократно пытался умалить военную интервенцию Москвы в Украине" и подталкивал к возвращению России к "Большой семерке", пишет издание.
Пересмотр программы помощи Украине также происходит на фоне широких внутренних дебатов в США относительно того, пытаться остановить или сократить миллиарды долларов, которые направляются на иностранную помощь.
Американские законодатели на 2019-й финансовый год выделили Украине помощь в области безопасности в размере 250 миллионов долларов, включая деньги на оружие, обучение, технику и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение.
Теперь это финансирование ставится под сомнение. Источник Politico в администрации Трампа сообщило, что президент хочет обеспечить приоритетность интересов США, когда речь идет об иностранной помощи, и требует заверить, что другие страны "платят свою справедливую долю". Министр обороны Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон входят в состав чиновников, которые пересматривают финансирование безопасности в Украине.
Средства на помощь Украине не могут быть потрачены, пока они переглядываются, а текущий финансовый год завершается 30 сентября.
"Нам известно, что [Управление по вопросам управления и бюджета] занимается финансированием Инициативы содействия безопасности в Украине", - заявил спикер Комитета по вопросам домохозяйств по вопросам домохозяйств Эван Голландер. "У нас есть серьезные опасения относительно замораживания этих важных асигнуваь, и мы срочно спрашиваем у администрации, почему они задерживают эти средства".
Известные демократы отметили: Россия не имеет действенных демократических институтов и экономической состоятельности присоединиться к Большой семерке, откуда ее выгнали за аннексию Крыма в 2014 году. После захвата украинского полуострова Кремль не раз открыто пренебрегал международными нормами. Учитывая все это, ни при каких обстоятельствах, отметили сенаторы, нельзя приглашать Путина на встречу Большой семерки.