Администрация президента США Дональда Трампа затягивает выделение 250 млн долларов военной помощи Украине.

Глава Белого дома попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как Инициатива содействия безопасности в Украине, чтобы удостовериться, что эти деньги используются в интересах Соединенных Штатов, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Трампа.

Задержки с выделением помощи возникли после выходных, когда Трамп "неоднократно пытался умалить военную интервенцию Москвы в Украине" и подталкивал к возвращению России к "Большой семерке", пишет издание.

Пересмотр программы помощи Украине также происходит на фоне широких внутренних дебатов в США относительно того, пытаться остановить или сократить миллиарды долларов, которые направляются на иностранную помощь.

Американские законодатели на 2019-й финансовый год выделили Украине помощь в области безопасности в размере 250 миллионов долларов, включая деньги на оружие, обучение, технику и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение.

Теперь это финансирование ставится под сомнение. Источник Politico в администрации Трампа сообщило, что президент хочет обеспечить приоритетность интересов США, когда речь идет об иностранной помощи, и требует заверить, что другие страны "платят свою справедливую долю". Министр обороны Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон входят в состав чиновников, которые пересматривают финансирование безопасности в Украине.

Средства на помощь Украине не могут быть потрачены, пока они переглядываются, а текущий финансовый год завершается 30 сентября.

"Нам известно, что [Управление по вопросам управления и бюджета] занимается финансированием Инициативы содействия безопасности в Украине", - заявил спикер Комитета по вопросам домохозяйств по вопросам домохозяйств Эван Голландер. "У нас есть серьезные опасения относительно замораживания этих важных асигнуваь, и мы срочно спрашиваем у администрации, почему они задерживают эти средства".

Известные демократы отметили: Россия не имеет действенных демократических институтов и экономической состоятельности присоединиться к Большой семерке, откуда ее выгнали за аннексию Крыма в 2014 году. После захвата украинского полуострова Кремль не раз открыто пренебрегал международными нормами. Учитывая все это, ни при каких обстоятельствах, отметили сенаторы, нельзя приглашать Путина на встречу Большой семерки.