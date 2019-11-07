Трамп хотел, чтобы генпрокурор США публично назвал его разговор с Зеленским законным - WP

Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора страны Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию где он публично заявил бы об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, передает УНН.

Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора страны Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию где он публично заявил бы об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, передает УНН.

По информации издания, соответствующий запрос был направлен в Минюст США примерно 25 сентября, когда была опубликована стенограмма разговора лидеров США и Украины.

Барр отказался выполнить просьбу Трампа, о чем глава Белого дома недавно заявил своим приближенным. Несмотря на это, как сообщил газете источник, генпрокурор и президент остаются в хороших отношениях.

Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждения неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Позже Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины.

На прошлой неделе члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили текст резолюции, санкционирующей продолжение рассмотрения с целью импичмента президента Дональда Трампа. В резолюции подтверждается, что расследование будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, о доходах и расходах, а также юридический комитет.

В Белом доме считают, что резолюция не изменяет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. А уже 5 ноября - Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.