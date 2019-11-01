Трамп намерен лично зачитать стенограмму телефонного разговора с Зеленским народу США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего плохого в своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и готов зачитать стенограмму своего телефонного разговора с украинским лидером американскому народу.

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать", - сказал президент США в интервью The Washington Examiner.

Он добавил, что не собирается сотрудничать с демократами в расследовании в рамках процедуры импичмента, поскольку, по его мнению, все это расследование - "жульничество, обман".

"Вы создаете ужасный прецедент для других президентов. Все знают, что я не сделал ничего плохого. Билл Клинтон делал все неправильно, Ричард Никсон делал все неправильно. Я не буду упоминать Эндрю Джонсона, потому что это было немного раньше моего времени. Но они все сделали неправильные вещи. Я не сделал ничего плохого", - сказал президент США о предыдущих американских лидерах, в отношении которых была инициирована процедура импичмента.

Он также добавил, что вопрос выделения военной помощи Украине рассматривался долгое время из-за ситуации с коррупцией в стране, но все же был решен на пользу Украины.

"Мы даем им деньги, мы даем им оружие. Мы обязаны смотреть на коррупцию", - заявил Трамп.

31 октября Палата Представителей проголосовала за процедуру импичмента, определив порядок публичных слушаний, допроса свидетелей, права и обязанности участников процесса. Резолюцию поддержали 232 конгрессмена, 196 - голосовали против.

26 сентября в США обнародовали жалобу сотрудника разведки на действия Дональда Трампа во время разговора с Владимиром Зеленским. Информатор заподозрил Трампа в использования своего положения для вмешательства в президентские выборы 2020 года. В жалобе сказано, что президента США давил на президента Украины, настаивая на расследовании в отношении Джо Байдена, вероятного кандидата в президенты от Демократической партии, и его сына Хантера. А окружение Трампа пыталось заблокировать стенограмму разговора, поместив ее в хранилище информации о тайных операциях разведки.

Также сообщается, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани в частном порядке связывался с главой Офиса президента Андреем Богданом и тогдашним и.о. главы СБУ Иваном Бакановым, а также летал в Мадрид для встречи с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

25 сентября, в день встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью- Йорке, Белый дом обнародовал расшифровку их июльского телефонного разговора.

Министерство юстиции изучило документ и не нашло в словах Трампа признаков нарушения федерального законодательства. Однако это не убедило представителей Демократической партии в нижней палате Конгресса в необходимости отказаться от идеи импичмента. О начала расследования спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси сообщила 24 сентября.

Во время дачи показаний в Конгрессе посольства США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что окружение Трампа пыталось заполучить компромат на Байдена в обмен на военную помощь Украине. По материалам "Зеркало недели. Украина".