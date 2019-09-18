Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

Новым советником президента США по национальной безопасности станет Роберт О'Брайен. Об этом в Twitter написал Дональд Трамп, передает УНН.

Сейчас О'Брайен работает в Госдепартаменте на должности специального президентского советника по делам беженцев.

"Я рад сообщить, что назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время очень успешно работает в должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте, нашим новым помощником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он отлично справится с работой!", - написал он.

Предыдущий советник по нацбезопасности Джон Болтон был уволен Трампом 10 сентября (сам Болтон утверждал, что ушел по собственной инициативе). Болтон был сторонником жесткой линии в отношениях с Россией, Ираном, КНДР и Венесуэлой.

Также стоит отметить, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры более пяти человек на пост нового помощника по национальной безопасности вместо отправленного в отставку Джона Болтона.