Трамп назвал Украину "каким-то местом"

Президент США прокомментировал визит своего личного адвоката Руди Джулиани в Киев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Руди Джулиани вскоре опубликует в Конгрессе "много хорошей информации" из Украины, правда, название нашей страны американский лидер так и не вспомнил.

"Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места. Он говорит, что у него много хорошей информации. Я еще не говорил с ним об этой информации", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, эту информацию Джулиани представит генеральному прокурору и Конгрессу.

"Я слышал, он нашел много (информации)", - добавил Трамп.

Напомним, что Джулиани прибыл в Киев 4 декабря. Тут он встретился с внефракционным народным депутатом Андреем Деркачом, а также с народным депутатом от Слуги народа Александром Дубинским. NYT сообщило, что 3 декабря в Будапеште Джулиани встретился с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко. Как сказано в материале, с адвокатом Трампа в Будапеште также встречались бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко и бывший народный депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко.

Американские СМИ называют Джулиани важным фигурантом дела об импичменте - якобы он выполнял поручения Трампа, касающиеся незаконно давления на Украину. По материалам Контракты.ua