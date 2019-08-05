Трамп объявил 3-дневный траур в честь погибших в результате массовых расстрелов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал опустить флаги во всех федеральных зданиях в честь погибших в результате массовых расстрелов в Техасе и Огайо. до 8 августа. Об этом Трамп написал в своем Твиттере, сообщет 112.ua.

"Сегодня я санкционировал опускания флагов на полставки во всех зданиях федерального правительства в честь жертв трагедий в Эль-Пасо, штат Техас, и в Дейтоне, штат Огайо. Флаги в Белом доме будут опущены с сегодняшнего дня до четверга, 8 августа. Мы с Меланией молимся за всех, кто пострадал от этого невероятного зла", - пишет лидер США.

Трамп объяснил террористические действия нездоровой психикой злоумышленников, и подчеркнул, что проблема с массовыми расстрелами существует уже очень давно и надо ее решать.

Президент США анонсировал, что в понедельник выступит с дополнительным заявлением в связи с инцидентами.

Напомним, что 3 августа в техасском городе Эль-Пасо в торговом центре Cielo Vista произошла стрельба, в результате которой погибло 20 человек.

За те же сутки в США произошло еще 2 стрельбы: одна стрельба произошла в американском городе Дейтон, штат Огайо. Сначала было известно о 10 погибших и 16 пострадавших, однако позже полицейские заявили о 26 пострадавших. Другое произошло в ночь с 3 на 4 августа в одном из парков Чикаго, там 7 человек получили ранения.

Техасском 21-летнему террористу Патрику Крузиусу, который в городе Эль-Пасо расстрелял 20 человек, прокуроры потребуют приговор в виде смертной казни.