Трамп отказался прийти на слушания по импичменту

Президент США Дональд Трамп не будет принимать участия в слушаниях комитета по делам юстиции Палаты представителей, которые намечены на среду, 4 декабря. Туда также не явятся его адвокаты.

Как сообщает CNN, адвокат Трампа Пэт Чиполлоне уже уведомил об этом комитет в письменном виде.

"Мы не можем ожидать справедливого участия в слушаниях, пока свидетели еще не названы и пока остается неясным, сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний", - говорится в тексте письма.

Чиполлоне также указал, что "приглашение на академическую дискуссию" с профессорами в области права не дает президенту даже видимости честного процесса.

Как сообщал УНИАН, Комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа принять участие в слушаниях в рамках подготовки к процедуре импичмента главы государства.

Процедура импичмента Трампа была запущена в сентябре, из-за разговора президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы полагают, что Трамп пытался давить на украинского лидера в собственных политических интересах. По материалам УНИАН.