Президент США Дональд Трамп прокомментировал начало проведение процедуры его импичмента в Конгрессе США.

Об этом он написал в твиттере.

По мнению америанского лидера, таким заявлением демократическое представительство решило испортить "важный день в ООН", а также заявил, что такие процессы портят репутацию страны.

Кроме того, президент США назвал процедуру импичмента "шлаком новых срочных сообщений охоты на ведьм".

Трамп также назвал эту ситуацию "президентским харассментом"(домогательством), а обвинения против него -"охотой на ведьм". Он подчеркнул, что стенограмма его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским еще не была обнародована