Трамп стал первым президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи
Трампа пригласили пересечь границу между Кореями. Он стал первым действующим президентом США, который пересек границу Северной Кореи.
Сам президент назвал это историческим событием и подчеркнул, что пересечение демаркационной линии и посещение территории КНДР стало для него "огромной честью".
"Я не знал, попросите ли вы меня сделать это, но думал, что это может случиться", - заявил Трамп, благодаря северокорейского лидера за приглашение.
Ким Чен Ын также перешел границу в направлении Южной Кореи и выразил надежду, что отношения КНДР и США будут развиваться в положительном ключе.
"Я хотел бы использовать эти крепкие отношения, чтобы создать еще больше хороших и неожиданных для всех хороших новостей", - заявил он журналистам.
В субботу Трамп на своей странице в Twittеr предложил Ким Чен Ыну встретиться на границе для очередных переговоров. Сегодня, после завершения саммита "Большой двадцатки" в Осаке Трамп прибыл в демилитаризованную зону для встречи.
Напомним, последняя встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 27 февраля в столице Вьетнама Ханое. Она продлилась около 20 минут и закончилась рабочим обедом с участием делегаций двух стран. Основная часть переговоров была запланирована на 28 февраля, однако позже стало известно, что переговоры были завершены досрочно, а соглашение о денуклеаризации осталось неподписанным.