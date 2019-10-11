Трамп угрожает Турции санкциями за Сирию

Президент США Дональд Трамп рассказал о трех возможных сценариях реагирования на наступление Турции в Сирии.

Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

"Мы можем выбирать из трех вариантов: отправить тысячи военнослужащих и победить с военной точки зрения, нанести Турции очень мощный удар финансово и санкциями или выступить посредниками в переговорах между Турцией и курдами", - подчеркнул Трамп.

По его словам, сейчас в зоне, где осуществляется турецкое наступление, нет сил США. "Мы одолели 100% халифата ИДИЛ и у нас больше нет военных в той зоне Сирии, где осуществляется наступление Турции. Мы прекрасно выполнили свою работу! Теперь Турция нападает на курдов, с которыми воюет 200 лет", - отметил президент США. Читайте также: Турецкиое наступление в Сирии - это конец мирового правопорядка или "обычное дело"?

Как сообщалось, Турция начала наступление на территорию, удерживаемую курдскими силами на северо-востоке Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель Анкары - предотвратить создание "террористического коридора" на границе Сирии и Турции. Турецкие войска планируют создать зону безопасности, очищенную от курдских повстанцев, в которой должны разместить сирийских беженцев. По материалам Укринформ.