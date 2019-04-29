У Кремлі заявили, що взяли до уваги заяву Зеленського про російські паспорти

Заяву лідера президентських перегонів України Володимира Зеленського, який прокоментував тему видачі російських паспортів громадянам України, взято до уваги.

Про це журналістам заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Дійсно, йде обмін заявами. Ми все ретельно фіксуємо, беремо до уваги", - сказав представник Кремля коментуючи відповідну заяву Зеленського.

Пєсков зазначив, що президент Росії Володимир Путін на прес-конференції у Пекіні 27 квітня "досить чітко виклав свій підхід до основ діалогу" з українською стороною.

Нагадаємо, 27 квітня президент Росії Володимир Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.

Як повідомляв УНН, Зеленський прокоментував ситуацію з планами Путіна щодо "паспортизацією України" та інші аспекти взаємовідносин України та Росії.

Джерело: УНН