У Польщі розчарування діями компанії Apple, яка позначила Крим російською територією у своїх додатках

Польський чиновник висловив розчарування діями компанії Apple, яка позначила Крим російською територією у своїх додатках

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач заявив про підтримку України після того, як компанія Apple позначила анексований Крим як російську територію в своїх додатках.

Про це Пшедач написав у Twitter.

Він зазначив, що те, що Крим є не російською територією - "очевидний факт".

"Дозвольте мені приєднатись до України, висловлюючи розчарування діями Apple щодо Криму, визначеного компанією як російська територія. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Сором вам Apple!" - написав заступник голови польського МЗС.

Let me join Ukraine in expressing disappointment with @Apple's recent approach to #Crimea by treating it as part of Russia. Let me remind you one obvious fact: it is not. Shame on you Apple! https://t.co/YviLJeBSm1 - Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) 28 ноября 2019 г.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.