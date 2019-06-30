У Польщі запропонували нову міграційну політику
Нова міграційна політика Польщі мусить сконцентруватись на теперішніх проблемах на ринку праці, адже найближчим часом країні буде потрібна значна кількість робітників. Однак концепцію мультикультурності Варшава відкидає.
Якщо у майбутньому не буде покращення демографічної ситуації, а поляки не будуть відчутно повертатись з еміграції, країна розглядає можливість заходів із переселення з "з вибраних країн", перш за усе кваліфікованих іноземців, передає Польське Радіо, посилаючись на відповідний документ МВС Польщі.
"Механізми відбору повинні брати до уваги як кваліфікацію іноземців, так і фактори, що допомагають в їхній інтеграції, а потім асиміляції, вони також повинні дозволити тимчасове призупинення або обмеження потоку іноземців у межах окремих міграційних каналів", - йдеться у повідомленні.
Загалом нова міграційна політика Польщі акцентує увагу на: циклічній та короткочасній імміграції заохоченні поляків до повернення зі Сходу інтеграціії й асиміляції іноземців, які хочуть залишитись у Польщі політика має проводитися згідно концепції панівної культури, яка встановлює іммігрантам визначені межі функціонування у державі, а не згідно з моделлю мультикультурності підпорядкованість міграції принципам безпеки держави, запобігання та боротьба зі зловживанням і порушенням
"Міграційну політику Польщі" ще має узгодити уряд Польщі, її будуть оновлювати кожні 3 роки.
Як повідомлялось, українці відмовляються від роботи у Польщі на користь Німеччини та інших країн. Однак лише 7,6% наших співвітчизників у Польщі мають достатню кваліфікацію для роботи у Німеччині.
Польські роботодавці оплачують страхові внески за 454 тис. українців, які офіційно працевлаштовані у компаніях. А реальна кількість усіх українців у Польщі була з'ясована за допомогою смартфонів.