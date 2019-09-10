У Путина высказались о сроках следующего этапа обмена пленными

В Кремле заявили, что процесс обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной должен быть продолжен, но при этом затруднились назвать конкретные сроки нового этапа обмена

Об этом сказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передает "ДС" со ссылкой на Новости Донбасса.

"Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с Минскими договоренностями", - сказал он.

При этом он отметил: "Пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что на это нужно выходить - имеется".

Пресс-секретарь президента напомнил в этой связи, что первому раунду обмена "предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная".

Как сообщала "ДС", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35". Россия освободила Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха и других политзаключенных.