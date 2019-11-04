Украина и еще три страны продлили персональные санкции против России

Украина, Черногория, Албания и Норвегия вслед за Европейским Союзом продлили на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и представителей самопровозглашенных "ЛДНР". Об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини.

Сообщается, что страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к решению Евросоюза. Этим решением вони обеспечат соответствие национальной политики. Отмечается, что Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует страны, которые продлили персональные санкции против России.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", Бундестаг отказался снимать санкции с России. Немецкий парламент отклонил инициативу "Левой партии" и "Альтернативы для Германии" по улучшению отношений с Россией с последующим снятием санкций, введенных за агрессию против Украины.

Стоит отметить, что оба документа получили негативную оценку парламентского Комитета по иностранным делам поскольку "они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, нежели решают их". По мнению партийцев, правительство должно использовать форум "Петербургский диалог" для снижения недоверия между странами. Также "Левая партия" призвала "решительно требовать выполнения обязательств" по Донбассу всех сторон. По материалам Комментарии.UA