Український пілот перелетів на літаку 1963 року випуску з Лас-Вегаса до Житомира

Український пілот Володимир Васильєв перелетів на невеликому літаку 1963 року випуску з американського Лас-Вегаса до Житомира.

Для нього це не перший подібний маршрут через океан, але цього разу все було складніше, бо літак не мав спеціальної системи від обледеніння, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Васильєв перелічує свої унікальні перельоти через Атлантику і підходить до "Барона" - саме так називається апарат, який він доправив нещодавно у Житомир. Барону вже 56 років, машина без системи антиобледеніння, а над Північною Атлантикою лід так і намагається підступно налипнути на крила маленьких літаків. Було непросто, зізнається пілот - довелося годинами летіти над холодним океаном без радіозв'язку. За тисячі кілометрів жодного населеного пункту. "64 години переліт вийшов. Десь 15 тисяч по кілометражу", - підсумував він.

Відтепер "Барон" літатиме у небі Житомира. Смоковка - аеродром, який інший досвічений пілот Леонід Крігер намагається перетворити на столицю малої авіації України. Кількість крилатих машин уже наближається до позначки 40. Ледь не щомісяця тут проводять змагання. Зараз, наприклад, найкращі пілоти- снайпери клубу влаштовують повітряний бій - зовні це може скидатися на розвагу, але насправді пошматувати вертляву кульку гвинтом не так уже й просто.

На сусідньому аеродромі поблизу села з поетичною назвою Наливайківка свою перемогу святкують батько та син - Юрій та Тимофій Яковлеви. Вони стали чемпіонами Європи з надлегкої авіації - на літаку власної конструкції їм вдалося знову обійти досвічених чехів та поляків. Українська легка авіація потроху з забавки для багатих і зі світу спорту перетворюється на транспортний засіб. Леонід Крігер уже не уявляє, як би він оглядав свої поля з сонячними батареями без гвинтокрила.

Раніше повідомлялося, що Ан-132 зачарував глядачів крутими віражами на авіашоу в Індії. "Ми раді, що ми впоралися, немає жодних проблем, і в нас відчуття добрі", - каже пілот-випробувач ДП "Антонов" Богдан Загорулько.

Кореспондент ТСН Олександр Загородний