Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли, который был во время Второй мировой партизаном

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли, который дважды номинировался на премию "Оскар", получил премию BAFTA, пять раз завоевал премию Давида ди Донателло, дважды - премию "Эмми", скончался на 97-м году жизни.

Об этом сообщает ВВС.

Творческая карьера Франко Дзеффирелли началась почти сразу после Второй мировой войны, во время которой он был партизаном Итальянского движения Сопротивления. В частности, он снял несколько фильмов по пьесам Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (1967 год), "Ромео и Джульетта" (1968), "Гамлет" (1990). Он также поставил в театре "Отелло", "Гамлета", "Много шума из ничего".

Среди других известных его фильмов - "Иисус из Назарета" (1977), "Бесконечная любовь" (1981), "Травиата" (1983), "Отелло" (1986), "Воробей" (1993), "Джейн Эйр" (1996 ), "Чай с Муссолини" (1999).

Является лауреатом премии Британской академии кинематографии (BAFTA), дважды был удостоен "Эмми". За фильм "Ромео и Джульетта" номинировался на "Оскар". В 2003 году был награжден золотой медалью "За вклад в развитие культуры и искусства".

Дзеффирелли - открытый гей. Некоторое время его связывали близкие отношения с режиссером Лукино Висконти.

Напомним, 4 апреля в возрасте 88 лет после продолжительной болезни скончался советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. Об этом сообщает российское независимое издание "Новая газета" со ссылкой на семью режиссера.