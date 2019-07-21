Уряд Великої Британії планує ввести проти Ірану санкції

Британські міністри розробляють плани по введенню санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.

Про це передає The Telegraph.

Очікується, що в неділю міністр закордонних справ Джеремі Хант зробить заяву про пакет дипломатичних і економічних заходів, включаючи можливе заморожування активів, у відповідь на захоплення Stena Impero.

Великобританія також може наполягати на тому, щоб санкції Європейського союзу та Організації Об'єднаних Націй були знову застосовані до іранському режиму після того, як вони були скасовані в 2016 році в рамках угоди щодо ядерної програми Ірану.