В Белом доме отреагировали на решение ПАСЕ по России

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор высказался о решении ПАСЕ по возвращению России в состав Совета Европы.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

По словам дипломата, Совет Европы не должен принимать делегатов из РФ, которые находятся в санкционных списках.

"Как вы знаете, США не является членом Совета Европы. Но вы также знаете, что мы свою позицию по возвращению России в ПАСЕ четко озвучивали. Нас впечатлили усилия украинской делегации заблокировать это возвращение. Наш взгляд, что да, они возвращаются, но Россия не должна отправлять, а Совет Европы не должен принимать никаких делегатов, которые находятся под санкциями ЕС или США", - отметил Тейлор. По материалам ДонПресс.