В Дании раскритиковали Трампа из-за отмены визита

Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен отметил, что отмена визита президента США Дональда Трампа - это демонстрация неуважения к датской королеве.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Jyllands Posten.

"В конце концов, это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам себя приглашает в нашу страну, затем королева реагирует на это, посылая официальное приглашение, а он после этого отменяет визит", - отметил дипломат, добавив, что не слышал о подобных прецедентах раньше.

Другой экс-глава МИД Дании Мартин Лидегор называет историю с планами Трампа купить Гренландию и связанной с этим отменой его визита в Данию "дипломатическим фарсом".

"Как датчанину (и консерватору), мне трудно в это поверить. Без всякой на то причины Трамп решает, что (автономная) часть нашей страны продается. Потом обидно отменяет визит, к которому все готовились. Есть части США, которые продаются? Аляска? Пожалуйста, больше уважения ", - написал в Twitter представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов. По материалам УНИАН.