В ЕС стартовали всеобщие выборы в Европарламент

В четверг, 23 мая, в ЕС стартовали всеобщие выборы в Европейский парламент. Выборы в ЕП проходят каждые пять лет.

Около 400 миллионов избирателей по всей Европе выберут в целом 751 законодателя, хотя эта цифра снизится до 705, когда Великобритания выйдет из ЕС. Евродепутаты будут проверять и изменять законы, предложенные Европейской комиссией, при условии одобрения национальными правительствами в Совете ЕС.

Голосование началось с Нидерландов и Британии. В пятницу голосование проведут для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, Мальте и в Словакии. В других странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

Голосование проходит на фоне роста популярности популистов и националистов в Европе и Великобритании.

Ультраправые партии в Европе проводят кампанию за ограничение полномочий бюрократии ЕС и за усиление ограничений на иммиграцию. Такие партии есть в Италии, Германии и Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости "не уступать коалиции уничтожения и дезинтеграции" ЕС, который стремится разрушить единство ЕС, которое формировалось последние шесть десятилетий.

Выборы в Европарламент закончатся 26 мая.

Согласно исследованию Европейского совета по международным отношениям, антиевропейские партии могут получить треть мест в Европейском парламенте. В настоящее время около 23% членов Европарламента принадлежат к антиевропейским партиям, от ультралевых до ультраправых, но это число может вырасти как минимум до 33%. По материалам Зеркало недели. Украина